شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لتحديد المصير بين اللجنة الخماسية والفيفا الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد اللجنة الخماسية لعقد اجتماع طارئ مع الفيفا لمناقشة مصيرها خلال الفترة المقبلة، وإمكانية دعوة الجمعية العمومية لمناقشة بقاءها خلال الفترة المقبلة، رغم رفض اللجنة الأولمبية طلب الاتحاد عقد جمعية عمومية.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها مع مسؤولي الفيفا الأسبوع المقبل العديد من الملفات أبرزها الانتخابات واللائحة الجديدة أو العمل باخرى قديمة.
وكانت اللجنة الخماسية قد عبرت عن استيائها من هجوم أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، واتهمته بتسريب تفاصيل اجتماعها مع لجنة الفيفا.
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