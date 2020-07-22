شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تؤكد شفاء «حامد» وجاهزيته للمشاركة مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، بعدما أعلن الجهاز الطبى تماثل طارق حامد، لاعب وسط الفريق، للشفاء من الإصابة التى عانى منها خلال اليومين المنقضيين.

وتعرض حامد للإصابة، بشد فى العضلة الأمامية، خلال مشاركته فى مباراة سموحة، الودية الأخيرة.

وخضع حامد لتدريبات تأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبى، فى معسكر الفريق بالإسكندرية، اشتملت على الجرى الخفيف حول الملعب، وتدريبات تقوية العضلة الأمامية، داخل الجيمانزيوم. وينتظر أن ينتظم حامد فى التدريبات الجماعية، بداية من الأحد المقبل، استعداداً للمشاركة فى مباريات الدورى، وأمام الرجاء المغربى، فى ذهاب دورى رابطة الأبطال الإفريقى. وينتظر أن يحدد كارتيرون برنامجا تدريبيا مكثفا، للاعب، خصوصاً أنه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الفريق، سواء فى المباريات المحلية أو الإفريقية. فى التدريبات الجماعية، اعتباراً من الأحد أيضاً، بعدما تماثل الثنائى للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، وفقاً للمسحات التى أجراها اللاعبان تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق.

واكتفى فتحى وبامبو بأداء التدريبات التأهيلية المنفردة، بمعسكر إعداد الفريق بالإسكندرية، إلى أن قرر كارتيرون ضمهما للتدريبات الجماعية، اعتباراً من السبت المقبل، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدورى. وينتظر أن يعقد كارتيرون جلسة مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، خلال الساعات القليلة المقبلة، لبحث الوديات التى سيخوضها الفريق، خلال الفترة المقبلة، وفى ظل الأحداث المتلاحقة التى تعيشها الساحة الكروية، بعد ظهور حالات جديدة، فى العديد من الأندية، وآخرها أندية الإنتاج، والطلائع، وسموحة، والتى أدت لإلغاء المباراة الودية التى كان سيخوضها الفريق، أمام الطلائع، فى معسكر الإعداد بالإسكندرية.