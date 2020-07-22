شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لـ «مانشستر يونايتد» في مواجهة وست هام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيواجه به فريق وست هام، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل«اليونايتد» هذ اللقاء وفي رصيده ٦٢ نقطة في المركز الخامس، متساوياً في النقاط مع فريق ليستر سيتي الذي يحتل المركز الرايع، ولكن يبعد اليونايتد بفارق نقطة وحيدة عن فريق تشيلسي الذي يحتل المركز الثالث.

ويأمل الشياطين الحمر الفوز بهذ اللقاء من أجل استمرار المنافسة للحصول على مقعد مؤهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتأتي تشكيلة المدير الفني «سولشاير» كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط للدفاع: فوسو مينساه - ماجوير - ليندلوف - وليامز

خط الوسط: ماتيتش - بوجبا - برونو فيرنانديز

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خط الهجوم: مارسيال - راشفورد - جرينوود