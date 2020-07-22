شكرا لقرائتكم خبر عن بند سيارة العشري والسقا يثير أزمة في المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار إضافة بند في عقد كلا من طارق العشري، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المصري، وعبد الظاهر السقا، المدير الرياضي، أزمة داخل مجلس إدارة النادي المصري، بعد موافقة سمير حلبية على إضافة البند بتخصيص سيارة لكل منهما بتكلفة مالية قدرها 40 ألف جنيه شهريا بواقع 20 ألف جنيه لكل منهما.

وعلمت «المصري اليوم» أن عددا من أعضاء المجلس رفضوا إضافة البند، واستقروا على مواجهة رئيس النادي في اجتماع مجلس الإدارة.