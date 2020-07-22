شكرا لقرائتكم خبر عن راحة يومين لفريق اليد بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي منح اللاعبين راحة لمدة يومين من التدريبات، عقب التدريب المسائي الذي سيقام في السادسة مساء اليوم على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.
كان الفريق قد تدرب، صباح اليوم، في صالة الجيمانزيوم بالنادي، لرفع اللياقة البدنية للاعبين.
وقسم المدير الفني للفريق حسين زكي الفريق لثلاث مجموعات، للتباعد الاجتماعي.
ويستأنف الفريق تدريباته، السبت المقبل، على الصالة الدولية بالسادس من أكتوبر نظرا لانشغال صالة النادى بأعمال الصيانة والتجديدات.
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