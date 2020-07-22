شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 80 مليون يورو شرط جزائي في العقد الجديد لموهبة فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020 جدد نادي ​فالنسيا​ عقد المدافع ​هوغو غيامون​، لمدة ثلاث مواسم حتى حزيران من العام 2023، علماً انه إنضم إلى الفريق الأول في الجزء الثاني من الموسم الحالي.

وأعلن النادي في بيان رسمي، أن العقد الجديد الذي وقعه اللاعب ورئيس النادي ​أنيل مورثي​، يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 80 مليون يورو. Advertisements ولعب غيامون أساسيا تحت قيادة المدرب المقال ألبيرت سيلاديس وبقي في الفريق الأول رغم نهاية عقده في 30 حزيران الماضي. وتأهل غيامون في أكاديمية باتيرنا علماً أنه لعب في صفوف منتخب الشباب الإسباني.

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