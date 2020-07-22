برشلونة يفكر في ضم دي ماريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

كشف تقرير صحافي إسباني، أن نادي برشلونة يفكر في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، آنخيل دي ماريا، هذا الصيف. ومنذ انتقال نيمار دا سيلفا الشهير من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 كأغلى صفقة في التاريخ مقابل 222 مليون يورو، واجه الناديان بعضهما البعض في سوق الانتقالات أكثر من مواجهتهما في الملعب. وازدادت حدة التوتر بين برشلونة وباريس سان جيرنمان بعد انتقال اللاعب البرازيلي إلى باريس سان جيرمان، وكرر البارسا محاولات فاشلة مع ماركينيوس، و ماركو فيراتي، وفي هذا الصيف سيحاول النادي الكاتالوني ضم أحد لاعبي باريس. وإدراكاً أنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل الحصول على نيمار هذا الصيف، يبحث نادي برشلونة حالياً عن طريقة أخرى لإرضاء ليونيل ميسي المنزعج من الوضع الحالي في كاتالونيا. وحسب موقع أوك دياريو الإسباني، فإن نادي برشلونة مهتم جداً بدي ماريا، مواطن وصديق ليونيل ميسي. وكشف الصحافي إدواردو إندا سابقاً، أن باريس سان جيرمان لم يعارض مغادرة دي ماريا المرتبط بموجب عقد حتى عام 2021، وستسمح هذه العملية لنادي العاصمة الفرنسية بضم لاعب أصغر في السن لتعزيز قطاعه الهجومي بالنظر إلى أن عمر اللاعب الأرجنتيني 32 عاماً.

