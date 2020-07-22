رسمياً.. الاتحاد الإماراتي يقدم بينتو لوسائل الإعلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

قدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الكولومبي خورخي لويس بينتو، كمدير فني للمنتخب الأول، ليقود الفريق في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا في الصين. قال بينتو خلال المؤتمر الصحافي: "نسعى للوصول لكأس العالم 2022، وهدفنا جعل كرة الإمارات في أعلى مكان، وتقديم منتخب قوي قادر على المنافسة". وأضاف: "متحمس لبداية مشروعي مع " #الأبيض" في أسرع وقت ممكن، لخلق أجواء من التنافس بين اللاعبين، ولن أركز على تحسين الجانب الدفاعي فقط". وتابع: "نسعى إلى خلق التوازن لمنتخب قوي قادر على المنافسة دائماً، ورسالتي للاعبين نحتاج إلى الحماس الكبير من قبل الجميع". وأوضح: "ندرك صعوبة المرحلة ونتطلع إلى تطوير المنتخب وثقتي كبيرة بتنفيذ الكثير من الخطط على أرض الواقع، والجهاز الفني لديه معلومات كثيرة عن الكرة الإماراتية، وكان اتحاد الكرة لأول مرة قد فاتحتني في مشروع التدريب قبل النسخة الأخيرة بكأس العالم في روسيا". وسبق لبينتو الذي كان مليونيريس الكولومبي آخر محطاته التدريبية، قبل أن يرحل عنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أن أشرف على منتخبات كوستاريكا 2004-2005 و2011-2014، وكولومبيا 2007-2008، وهندوراس 2014-2017. ويبقى أبرز إنجاز له قيادة كوستاريكا إلى ربع نهائي مونديال 2014 للمرة الأولى في تاريخها، قبل أن تخسر أمام هولندا بركلات الترجيح.

