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مارسيليا يلاحق رجل أعمال عربي بتهمة زعزعة إستقرار النادي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

قرر نادي ​مارسيليا​ الفرنسي ملاحقة رجل الأعمال التونسي ​محمد العجرودي​ والرئيس السابق لنادي تولون للركبي، الفرنسي ​مراد بوجلال​، قضائياً بتهمة "محاولة زعزعة استقرار الفريق".

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وأوضح النادي في بيان له أن العجرودي وبوجلال يقومان بحملة لإرباك وزعزعة استقرار فريق الجنوب الفرنسي بعد أن أعرب الرجلين عن رغبتهما بشراء النادي في وقت سابق.

وكان مالك النادي، رجل الأعمال الأميركي فرانك ماكورت، أكد أنه لا ينوي بيع الفريق.

وإعتبر مارسيليا في بيانه أن الأولوية الآن للتركيز بشكل كامل على الموسم الأول للنادي في منذ 7 سنوات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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