مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة لمواجهة وست هام بالبريميرليج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020 أعلن النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة وست هام يونايتد، مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويحتل اليونايتد قبل مباراة اليوم، المركز الخامس، برصيد 62 نقطة وبفارق الأهداف فقط خلف ليستر سيتي، فيما يحتل وست هام المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة. ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم بتشكيل مكون من: Advertisements حراسة المرمى: دافيد دي خيا. خط الدفاع: فوسو منساه، فيكتور لينديلوف، هاري ماجوير وبراندون ويليامز. خط الوسط: بول بوجبا، نيمانيا ماتيتش وبرونو فيرنانديز. الهجوم: ماسون جرينوود، أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد.

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