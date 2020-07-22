الاتحاد المصري يعلن موعد قمة الأهلي والزمالك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2019-2020 خلال شهر أغسطس (آب) المقبل. من المقرر أن تستأنف المسابقة فعالياتها اعتباراً من 6 أغسطس (آب) القادم بعد فترة توقف اضطرارية استمرت لخمسة أشهر تقريباً بسبب جائحة كورونا. وأوضح اتحاد الكرة المصري في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن هذا الإعلان جاء في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات. وكشف الاتحاد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث سيقام في 22 أغسطس (آب) المقبل بإستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 للمسابقة. ونقل حساب الاتحاد على فيس بوك تصريحات مدير إدارة المسابقات حسام الزناتي، الذي أشار إلى أنه سيتم النظر في وقت لاحق لطلبي ناديي المصري وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلن عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين، وذلك بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجدداً، حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.

