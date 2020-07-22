آلام الظهر تقلق هيغواين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

وقع مهاجم يوفنتوس الإيطالي، غونزالو هيغواين، فريسة للإصابات والمشاكل الجسدية، والتي جعلته يعاني من أزمة نفسية سيئة، ويخشى ألا يكون له دوراً مؤثراً بمباريات الفريق قبل رحيله. لا يخشى هيغواين من كريستيانو رونالدو الذي بات على بعد 7 أهداف من تخطي رقم الأرجنتيني التهديفي المميز بإحراز 36 هدفاً في موسم واحد مع نابولي، لكنه قلق من فقدان موقعه وعدم إحداث تأثير بالمباريات عقب اختياره بالتشكيلة الأساسية أمام لاتسيو، وخروجه من قبل انطلاقة المباراة بسبب الإصابة. وساد الغضب على وجه هيغواين، وظهرت عليه علامات عدم الارتياح أثناء خوضه عمليات الإحماء قبل المباراة، حينما أدرك بأن شعوره بالآلام في ظهره سيمنعه من المشاركة بالمباراة. وتم استبدال اللاعب من التشكيلة الأساسية، وقام ساري بالدفع بمواطنه باولو ديبالا لتجنب حدوث مضاعفات أكبر وعلق مدرب نابولي السابق على إصابة هيغواين قبل المباراة. وسيكون من الضروري في الأيام المقبلة، وقبل نهاية بطولة الدوري معرفة تطورات آلام الظهر التي يعاني منها هيغواين والتي كانت سببًا في غيابه عن المباريات في فبراير (كانون الأول). وحصل هيغواين على بعض الأدوية للتخلص من آلام الظهر، لكنه لن يتواجد في رحلة الفريق المقبلة أمام أودينيزي، خاصة وأن المباراة ستقام يوم الخميس.

