شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كروس: لم تعد هناك قدرة مطلقة على الانتقاد هذه الأيام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020 أكد لاعب ​ريال مدريد​، الألماني ​توني كروس​ تفهمه للانتقادات التي وجهها لاعب بوروسيا دورتموند السابق، ​أندريه شورله​، للعمل في مجال كرة القدم. وأوضح كروس خلال بث صوتي مع شقيقه، إن تصريح شورله بأن اللاعبين غير مسموح لهم بإظهار أي ضعف "صحيح 100%". وأضاف: "أحببت اللعب مع شورله كثيراً، وحققنا نجاحا جيدا.. لكن كان هناك دائما شعور، بأنه شخص ربما ليس لديه أكبر ثقة في النفس". وختم كروس "أعتقد أيضا أنه لم تعد هناك قدرة مطلقة على الانتقاد هذه الأيام .. بمجرد أن يخرج أحدهم عن الخط، ويفصح عن أي انتقادات، ويتحدث بصراحة وأمانة، تكون أنت من ينتهي به الأمر بمشاكل".





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