ريبيري: أفتقد بايرن ومدينة ميونيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

أشار لاعب ​فيورنتينا​ الإيطالي، ​فرانك ريبيري​ إلى أنه يفتقد ناديه السابق ​بايرن ميونيخ​ الذي دافع عن ألوانه لمدة 12 موسماً. وصرح ريبيري لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أفتقد بايرن ومدينة ميونيخ فهما بيتي الثاني، كما أنني أفتقد الكثير من الأشياء، بدءًا من الأصدقاء الذين لدي هناك". وأضاف الفرنسي: "لا أشعر بالإرهاق على الإطلاق من ممارسة كرة القدم، هذه اللعبة بالنسبة لي أكثر من مجرد وظيفة، أنها شغفي ومتعتي". ولعب ريبيري في صفوف النادي البافاري في الفترة ما بين 2007 إلى 2019، قبل أن يرحل إلى صفوف فيورنتينا في صفقة مجانية.

