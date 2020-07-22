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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصريحات مثيرة لمبابي عن استمراره في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
كشفت صحيفة ماركا الاسبانية أن تصريحات نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي، الدولي كليان مبابي انه يريد البقاء في باريس لعام آخر لم تكن مفاجئة ولم تغير من الوتيرة بالنسبة لإدارة ريال مدريد، الخطة تستمر كما هو مخطط لها.
واضافت الصحيفة أن مبابي يعلم انه خلال عام ومع تبقي سنة واحدة على عقده، ستكون اللحظة التي سيتمكن من خلالها الضغط على باريس من إجل الإنتقال لريال مدريد، خاصة أنهم في البرنابيو واضحون ان هذا الصيف لن يحدث اي شيء، لا مع الفرنسي ولا مع التعاقدات الآخرى التي كان مخططا لها، فأزمة كورونا سببت وضعا إقتصاديا صعبا وريال مدريد ليس إستثناء، الأولوية للبيع حاليا.
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