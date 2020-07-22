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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كول: غرينوود هو موهبة استثنائية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
اوضح اسطورة نادي مانشستر يونايتد الانكليزي آندي كول أن ماسون غرينوود لاعب الفريق الشاب هو موهبة استثنائية، وهو بالفعل على مستوى أسطورة مانشستر يونايتد واين روني في نفس العمر. وخلال تصريحات له، قال كول: "سيتحسن ويتحسن، يسجل بقدمه اليسرى والقدم اليمنى، لديه القدرة على تجاوز ماركوس وأنتوني، لست متأكدا حتى إذا كان بهذه السرعة ولكن 16 هدفا في 18 مباراة أمر لا يصدق". وأضاف: "عندما كنت في سنه، لم أكن قريبًا من فريق أرسنال الأول، هذا هو مستوى واين روني، لم يكن من المتوقع أن يكون في الفريق هذا الموسم".
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