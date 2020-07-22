كول: غرينوود هو موهبة استثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

اوضح اسطورة نادي ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي ​آندي كول​ أن ماسون غرينوود لاعب الفريق الشاب هو موهبة استثنائية، وهو بالفعل على مستوى أسطورة مانشستر يونايتد واين روني في نفس العمر. وخلال تصريحات له، قال كول: "سيتحسن ويتحسن، يسجل بقدمه اليسرى والقدم اليمنى، لديه القدرة على تجاوز ماركوس وأنتوني، لست متأكدا حتى إذا كان بهذه السرعة ولكن 16 هدفا في 18 مباراة أمر لا يصدق". وأضاف: "عندما كنت في سنه، لم أكن قريبًا من فريق أرسنال الأول، هذا هو مستوى واين روني، لم يكن من المتوقع أن يكون في الفريق هذا الموسم".

