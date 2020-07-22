كروس يبدي تفهمه لانتقادات شورله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب نجم كرة القدم الألماني الدولي، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، توني كروس عن تفهمه للانتقادات التي وجهها مواطنه أندري شورله إلى العمل في مجال كرة القدم.

وقال كروس أمس في بث صوتي مع شقيقه، إن تصريحات شورله، بأن اللاعبين غير مسموح لهم بإظهار أي ضعف وأن هذا مرفوض تماما في مجال كرة القدم، «صحيحة 100%».

وكان شورله أدلى بهذه التصريحات في مقابلة مع مجلة «دير شبيجل» الألمانية قبل أيام، حيث أعلن شورله خلال هذه المقابلة عن اعتزاله اللعب.

وكان شورله وكروس فازا مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل علما بأن شورله مرر إلى زميله ماريو جوتزه الكرة التي سجل منها هدف الفوز الثمين 1-0 على نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية للبطولة.

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وقال كروس «أحببت اللعب مع شورله كثيرا وحققنا نجاحا جيدا، ولكن كان هناك دائما شعور بأنه شخص ربما ليس لديه أكبر ثقة بالنفس».

وأضاف «أعتقد أيضا أنه لم تعد هناك قدرة مطلقة على الانتقاد هذه الأيام، بمجرد أن يخرج أحدهم عن الخط ويفصح بأي انتقادات ويتحدث بصراحة وأمانة، تكون أنت من ينتهي به الأمر بمشاكل».

وأدلى فيلكس كروس الشقيق الأصغر لتوني، الذي انتهى عقده مع يونيون برلين الألماني، بتصريح مشابه حيث قال «القليل للغاية من الناس يظلون كما هم» في هذا المجال بسبب المال الضخم الذي تنطوي عليه لعبة كرة القدم.

وأوضح «إذا كنت صادقا فلن يكون لديك فترة صلاحية طويلة في العمل، سيتم اعتبارك شخصية صعبة. هذا يخلق مشاكل ولا تريد ذلك».