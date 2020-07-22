حتى الآن.. أولمبياد طوكيو في مهب الرياح

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والآن، وللمرة الثانية، ستبدأ اليابان العد التنازلي للعام المتبقي على الأولمبياد بعد تأجيله إلى 2021 رغم حالة عدم الاستقرار التي تحيط بهذه النسخة بعدما قال أحد الخبراء إنه من الصعب إقامة دورة أولمبية مثل الدورات المعتادة في ظل استمرار تفشي الإصابات بالوباء حتى الآن.
وقبل شهور، اكتمل العمل في الاستاد الأولمبي الضخم بقلب العاصمة طوكيو. ولكن خبراء
الصحة يشككون في إمكانية احتشاد الجماهير في مدرجات هذا الاستاد الذي تبلغ سعته 68 ألف مقعد.
ويبدأ اليوم العد التنازلي للعام الأخير على انطلاق فعاليات الأولمبياد، حيث تقرر انطلاقه في 23 يوليو 2021.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية مطلع الأسبوع الحالي أن 9ر23% فقط من سكان طوكيو يرحبون بإقامة الأولمبياد في مدينتهم صيف 2021.
وأكدت طوكيو الجمعة الماضي وجود 293 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد ليصبح أكبر عدد من الإصابات اليومية بالفيروس منذ تفشي هذا الوباء.
وقال الأستاذ الفخري بمركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بجامعة طوكيو تاتسوهيكو كوداما في اجتماع للجنة الميزانية بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي «طوكيو في وضع خطير للغاية، أصبحت بؤرة لتفشي الفيروس، إنني قلق للغاية من أن طوكيو يمكن أن تصبح ميلانو أو نيويورك أخرى ما لم تفعل اليابان كل ما بوسعها لاحتواء هذا الوضع».
من جانبه قال المدير التنفيذي للرابطة الطبية باليابان ساتوشي كاماياشي «في ظل الظروف الحالية، من الصعب للغاية إقامة أولمبياد طوكيو بالطريقة نفسها التي عقدت بها الدورات الأولمبية في الماضي مع وجود عدد من الرياضيين المشاركين من الخارج وتحفيز المشجعين على الحضور».
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