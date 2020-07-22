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«وادا» تمدد إيقاف مختبر نيودلهي

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- بواسطة أيمن الوشواش - مددت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» إيقافها لتصريح المختبر الوطني للمنشطات بالعاصمة الهندية نيودلهي لمدة 6 أشهر أخرى.

وكان هذا المختبر الهندي توقف عن العمل منذ أغسطس الماضي بعدما اكتشفت «وادا» خلال زيارة إلى المختبر عدم التزامه بالمعايير الدولية، حسبما أوضحت «وادا» في بيان لها أمس الأول.

وكانت الإجراءات الانضباطية بدأت في فبراير الماضي، فيما تبدأ الفترة الجديدة وسريان قرار التمديد من 17 يوليو الجاري.

وفي ظل إيقاف التصريح الخاص بالمختبر لا يسمح للمختبر بإجراء أي أنشطة لمكافحة المنشطات، ومنها إجراء تحاليل البول وفحص عينات الدم.

ويستطيع المختبر التقدم بطلب لرفع الإيقاف المفروض عليه قبل انتهاء فترة الأشهر الستة حال التزم فعليا بالمعايير الدولية المطلوبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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