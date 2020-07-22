أتالانتا يتقدم لوصافة الدوري الإيطالي

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ويدين أتالانتا بالفضل في هذا الفوز للمهاجم الكولومبي لويس مورييل الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 62.
ورفع الفوز رصيد أتالانتا إلى 74 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر وبفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث، أما بولونيا فتوقف رصيده عند 43 نقطة في المركز العاشر.
وعلى ملعب مابي واصل ميلان مسيرته المذهلة في الدوري المحلي وحسم الفوز على ملعب ساسولو بهدفين في الشوط الأول.
وتقمص المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش دور البطولة بتسجيله هدفي الفوز لميلان، الأول في الدقيقة 19 بضربة رأس، والثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ضربة جزاء لساسولو ترجمها فرانشيسكو كابوتو لهدف.
ورفع ميلان رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد ساسولو عند 48 نقطة في المركز الثامن.
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