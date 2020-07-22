كورونا يعيد ثقة ميلان بمدربه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي لكرة القدم مساء أمس الأول تمديد عقد المدير الفني ستيفانو بيولي لمدة عامين.

وجاءت هذه الخطوة بعد فوز ميلان على مضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف واحد في المرحلة الـ35 من الدوري الإيطالي.

وكانت الشهور الماضية قد شهدت تكهنات حول تولي رالف رانجيك الإدارة الفنية لميلان.

وسبق أن تعرض بيولي لانتقادات، لكن الفريق المتراجع عدل من أدائه بعد التوقف الإجباري بسبب فيروس كورونا، ولم يسجل أي خسارة في جميع المباريات التي لعبها بعد استئناف البطولة، حيث حقق ميلان 7 انتصارات مقابل تعادلين دون تلقي أي هزيمة، وهو الآن في طريقه ليتأهل للدوري الأوروبي.

وكان مدير أعمال رانجيك أعلن قبل مباراة ساسولو نهاية المفاوضات مع ميلان، وقال «اتفق إيه سي ميلان ورالف رانجيك على أن الوقت الحالي ليس هو اللحظة المناسبة ولا فيه الزخم المناسب للتعاون، ولهذا السبب وبالنظر إلى التطور الجيد والنتائج تحت قيادة المدير الفني بيولي، فقد قررنا معا أن رالف رانجيك لن يتولى منصبا لدى إيه سي ميلان».