شكرا لقرائتكم سموحة يفوز على حرس الحدود بهدف نظيف فى المباراة الودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق سموحة السكندرى بقيادة حمادة صدقى، الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف مقابل لا شئ فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب المكس حيث تمكن ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى و المعار للفريق السكندرى من تسجيل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 20 من عمر الشوط الثانى .. وتعد مباراة سموحة اليوم التجربة الاولى لفريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم حيث يتواجد الفريق بمعسكر مغلق بالاسكندرية .

ويلاقى حرس الحدود نظيرة المصرى البورسعيدى ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ18 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها يوم 10 أغسطيس المقبل على ملعب ستاد السويس ويحتل الحرس المركز الثانى العشر بجدول ترتيب بطولة برصيد 19 نقطة .