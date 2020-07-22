شكرا لقرائتكم نادى مصر يتعادل سلبيا مع مصر المقاصة فى ثانى ودياته بمعسكر الإسماعيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال مع نظيره مصر المقاصة بنتيجة 0/0 فى ثانى ودياته بمعسكر الإسماعيلية، استعدادا لاستئناف الدورى الممتاز شهر أغسطس المقبل، قبل أن يعود الفريق إلى القاهرة مساء اليوم .. و نجح فريق نادى مصر فى الوقوف على نقاط القوة والضعف قبل استئناف المسابقة من أجل الاستمرار فى الدورى، بعدما التقى مع الإسماعيلى فى أول ودياته أمس الثلاثاء ونجح فى الفوز بهدف نظيف وسط تجريب جميع اللاعبين الأساسيين و غير الأساسيين .

كما تعادل نادى مصر مع إنبى 2 / 2 على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس الأحد الماضى، و قرر الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال منح اللاعبين راحة منالتدريبات غدا الخميس قبل إسئنافها مرة أخرىالجمعة ثمالدخول فى معسكر مغلق السبت .

ويلتقى فريق نادى مصر نظيره إنبى يوم 26 يوليو والجونة يوم 27 يوليو وأخيرًا طلائع الجيش يوم 29 يوليو.

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وطالب خالد جلال المدير الفنى لفريق نادى مصر، لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

وخضع لاعبو نادى مصر لإجراء مسحات الكورونا بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيدًا لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الجارى، وتضمن رفضه استئناف النشاط.

وتضمن الخطاب المرسل من إف سى مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالانسحاب من الدورى، وهو ما لم يحدث، وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة، ومنها عودة النشاط الكروى، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادى وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.