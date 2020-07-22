شكرا لقرائتكم 3 لاعبين يغيبون عن قمة الأهلي والزمالك فى الدوري 22 أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة اليوم جدول مباريات الدوري المقرر اقامتها في أغسطس المقبل عقب عودة النشاط المتوقف منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، ويخوض الزمالك يوم 22 أغسطس مباراة القمة امام الأهلي في الجولة الـ 21 للدوري ، ويغيب عن مباراة القمة المقبلة 3 لاعبين بواقع لاعبين للزمالك ولاعب للاهلي ، وذلك بسبب العقوبات التي تعرض لها اللاعبون في مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك أيضا في فبراير الماضي.

اللاعبون الثلاثة الغائبون عن مباراة الأهلي والزمالك المقبلة هم محمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور من الزمالك ومحمود كهربا من الأهلي، حيث قررت لجنة التظلمات، فى وقت سابق، تخفيف العقوبتين الصادرتين بحق لاعب الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب الزمالك إمام عاشور، بإيقاف كل منهما 10 مباريات، بدلا من الإيقاف لنهاية الموسم.

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وخففت اللجنة العقوبة الصادرة بحق إدارى الزمالك أحمد زاهر إلى الإيقاف 12 مباراة، بدلا من نهاية الموسم.

وأيدت اللجنة، إيقاف محمود شيكابالا 8 مباريات، وعبد الله جمعة 3 مباريات، وثنائى الأهلى النيجيرى جونيور أجاى وياسر إبراهيم لمدة مباراتين.

في نفس السياق يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك 5 مباريات في أغسطس المقبل ضمن مباريات الدوري للموسم الحالي عقب استئناف المسابقة رسميا بعد فترة توقف دامت لاكثر من 4 اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا ، مباريات الزمالك الخمسة تحمل طابع السخونة والندية حيث سيواجه الزمالك فريقين يصارعان الهبوط وهما نادي مصر ومصر المقاصة، فيما سيواجه المصري والاتحاد السكندري الباحثان عن مركز متقدم في الدوري وكذلك يمتلكان فريقين لا يستهان بهما هذا الموسم، والمباراة الأخيرة امام الأهلي وهو كلاسيكو العرب الذي يحمل أهمية خاصة مهما كان ترتيب الفريقين في جدول الدوري.