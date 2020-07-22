شكرا لقرائتكم الجهاز الفني ليد الزمالك يمنح اللاعبين راحة لمدة يومين من التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة يومين من التدريبات وذلك عقب التدريب المسائي الذي سيقام في السادسة مساء اليوم على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، وكان الفريق قد تدرب صباح اليوم في صالة الجيمانزيوم بالنادي وذلك لرفع اللياقة البدنية للاعبين.. وقسم المدير الفني لفريق اليد بنادي الزمالك حسين زكي الفريق لثلاث مجموعات وذلك للتباعد الاجتماعي، فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي نقل تدريبات الفريق للصالة المغطاة الدولية بالسادس من أكتوبر بداية من السبت المقبل.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على الصالة الدولية بالسادس من أكتوبر نظرا لانشغال صالة النادى بأعمال الصيانة والتجديدات.