شكرا لقرائتكم منح لاعبي نادى مصر لاعبيه راحة من التدريبات غدا بعد إنتهاء معسكر الإسماعيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر خالد جلال المديرالفنى لفريق لنادى مصر منح لاعبيه راحة من التدريبات غدا الخميس بعد إنتهاء معسكر الإسماعيلية بمواجهة مصر المقاصة اليوم.. ومن المقرر أن يعود فريق نادى مصر إلى التدريبات يوم الجمعة ، قبل الدخول فى معسكر مغلق بالقاهرة يوم السبت القادم و يستمر حتى يوم 29 يوليو الجارى و يتخلله مباريات ودية .

ويغادر فريق نادى مصر مدينة الإسماعيلية عقب انتهاء وديته أمام مصر المقاصة مباشرة، والتى تعد ثانى ودياته بمعسكر الإسماعيلة بعد الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف فى ودية أمس.. واكتفى خالد جلال، المدير الفنى لنادى مصر، بخوض اللاعبين مرانا صباحيا ومنحهم راحة من التدريب المسائى نظرا للعودة إلى القاهرة عقب انتهاء اللقاء.

ومن المقرر أن يشهد لقاء اليوم الدفع ببعض اللاعبين الذين لم يخوضوا مواجهة الإسماعيلى أمس من أجل تجربة جميع العناصر الأساسية وغير الأساسية.

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وتعادل نادى مصر مع إنبى 2 / 2 على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس الأحد الماضى ، و يلتقى فريق نادى مصر نظيره إنبى يوم 26 يوليو والجونة يوم 27 يوليو وأخيرًا طلائع الجيش يوم 29 يوليو.

وطالب خالد جلال المدير الفنى لفريق نادى مصر، لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

وخضع لاعبو نادى مصر لإجراء مسحات الكورونا بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيدًا لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الماضى، وتضمن رفضه استئناف النشاط.