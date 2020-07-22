توماس بينكيل يقود لاعبي الأهلي في فقرة تدريبات بدنية متنوعة بملعب التتش

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جدة - عمرو شويل قاد توماس بينكيل، مدرب الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي اللاعبين في فقرة تدريبات بدنية متنوعة مع انطلاق مران الفريق الجماعي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص بينيكل على تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات مختلفة لأداء التدريبات البدنية التي استمرت قرابة 50 دقيقة، وشهدت فقرات المران البدني جانبًا من الأحمال والجري حول الملعب، فضلًا عن تدريبات الحركة المختلفة باستخدام الكرة في اليد، وفقرات بدنية أخرى دون استخدام الكرة.
فيما عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية على ملعب التتش بالجزيرة، في المران المسائي اليوم الأربعاء، وقسَّم فايلر اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأجرى تقسيمة فنية كاملة بين الفرق الثلاثة على جزء من الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديًّا مساء بعد غد الجمعة المقبل، على ملعب التتش بالجزيرة، في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف.
وأجرى لاعبو الأهلي المسحة الطبية الخامسة، قبل بداية المران الجماعي للفريق، الذي يقام اليوم الأربعاء على ملعب التتش، وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الخامسة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع بداية عودة التدريبات الجماعية، وكان الأهلي قد أجرى أربع مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها جميعًا سلبية.
من ناحية أخرى، أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.
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