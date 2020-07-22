شكرا لقرائتكم توماس بينكيل يقود لاعبي الأهلي في فقرة تدريبات بدنية متنوعة بملعب التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد توماس بينكيل، مدرب الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي اللاعبين في فقرة تدريبات بدنية متنوعة مع انطلاق مران الفريق الجماعي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص بينيكل على تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات مختلفة لأداء التدريبات البدنية التي استمرت قرابة 50 دقيقة، وشهدت فقرات المران البدني جانبًا من الأحمال والجري حول الملعب، فضلًا عن تدريبات الحركة المختلفة باستخدام الكرة في اليد، وفقرات بدنية أخرى دون استخدام الكرة.

فيما عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية على ملعب التتش بالجزيرة، في المران المسائي اليوم الأربعاء، وقسَّم فايلر اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأجرى تقسيمة فنية كاملة بين الفرق الثلاثة على جزء من الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديًّا مساء بعد غد الجمعة المقبل، على ملعب التتش بالجزيرة، في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف.

وأجرى لاعبو الأهلي المسحة الطبية الخامسة، قبل بداية المران الجماعي للفريق، الذي يقام اليوم الأربعاء على ملعب التتش، وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الخامسة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع بداية عودة التدريبات الجماعية، وكان الأهلي قد أجرى أربع مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها جميعًا سلبية.

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.