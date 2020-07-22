شكرا لقرائتكم قلق وترقب في معسكرات الأندية المصرية وإلغاء الوديات خوفا من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسود حالة كبيرة من القلق والذعر، داخل معسكرات الأندية المصرية المتواجدة فى برج العرب بالإسكندرية، وكذلك شرم الشيخ، بعد الغاء معسكر الانتاج الحربي ، وأي أماكن للتجمعات عقب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا ، ويترقب الجميع الخضوع لمسحات طبية جديدة والكشف عن نتائجها في القريب العاجل بعدما باتت تلك المعسكرات مهددة بالإلغاء.

ونفس الحال أصبحت أغلب المباريات الودية بين الأندية مهددة بالالغاء، بعدما تم إعلان الغاء ودية الزمالك بصفة رسمية امام طلائع الجيش التي كان من المقرر ان تقام اليوم في ستاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية بعد اعلان إصابة عمرو جمال ، كما باتت المباراة الودية بين الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها غدًا الخميس فى برج العرب، مهددة بالالغاء ايضا في انتظار نتائج المسحات الطبية للكشف عن فيرس كورونا، والتى أجراها لاعبو الفريقين، والتى من المنتظر أن تظهر اليوم الأربعاء، حيث كان اتحاد الكرة اشترط أن يخضع لاعبى الفريقان الذان سيخوضان مواجهة ودية لإجراء مسحة طبية قبل إقامة المباراة وكذالك طاقم الحكام، للتأكد من عدم إصابة أى منهما بفيرس كورونا.

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وأعلن نادي الزمالك إلغاء مباراة الفريق الودية امام طلائع الجيش التي كان من المقرر ان تقام اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية، وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي أن قرار الالغاء جاء بعدما تلقي أحمد زاهر المدير الاداري للفريق مكالمة هاتفية من العميد أحمد المهدي مدير الكرة بالنادي العسكري والذي ابلغه فيها باصابة عمرو جمال لاعب الطلائع بفيروس كورونا ونظرا للخوف من مخالطة زملائه في النادي وحرصًا علي سلامة لاعبي الزمالك فقد تقرر الغاء المباراة.

وسيخوض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مرانا قويا في الخامسة من مساء اليوم، وخوض تقسيمة بين فريقين علي الملعب بالكامل، في صورة مباراة ودية بين فريقين من الزمالك بعد الغاء ودية الطلائع

ويتواجد الزمالك حاليا فى معسكر مغلقا بمدينة برج العرب حيث انطلق يوم الخميس قبل الماضى وينتهى يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف بطولة الدورى الممتاز التى سيخوض الفريق الأبيض فى مستهل عودتها مواجهة المصرى البورسعيدى، وذلك يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، التى تأتى بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا حيث يخوض الفريق الأبيض استعداداته لتلك المواجهة من خلال خوض مجموعة من المباريات الودية.