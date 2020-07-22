شكرا لقرائتكم تعرف على جدول مباريات المقاولون العرب خلال مواجهات الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جدول الدور الثاني لمسابقة الدوري العام، والذي أعلنته لجنة المسابقات، عن مواجهات قوية لنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، في شهر أغسطس المقبل والذي يشهد عودة عجلة الدوري إلى الدوران بعد توقف استمر لـ147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ومن المقرر أن يستهل المقاولون مبارياته في 13 أغسطس بمواجهة قوية أمام نادي سموحة بالجولة 19، وجاء جدول مباريات المقاولون كالتالي:

ـ المقاولون وسموحة ..13 أغسطس..على استاد الأسكندرية

ـ المقاولون والانتاج حرب..17 أغسطس ..على استاد عثمان أحمد عثمان

ـ المقاولون وأٍسوان ..21 أغسطس ..على استاد اتحاد الشرطة

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ـ المقاولون والزمالك ..27 أغسطس ..على استاد السلام

في سياق آخر، اتفق أسوان على خوض لقاء جديد أمام المقاولون العرب يوم 25 يوليو الجاري على ملعب الشرطة، والذى يستضيف مباريات أبناء الجنوب في الدور الثاني من الدوري، وكان أسوان قد خاض مباراة ودية بالأمس أمام المقاولون على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

فيما يحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.