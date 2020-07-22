شكرا لقرائتكم بينتو يطمح لقيادة الإمارات إلى مونديال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال خورخي لويس بينتو مدرب الإمارات الجديد، إنه يريد ترك بصمة من خلال قيادة الفريق لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وخلال مراسم تقديمه أمام وسائل الإعلام عقب التعاقد معه لمدة عامين قال الكولومبي بينتو: حصلت على كثير من المعلومات عن منتخب الإمارات، إنه تحد رائع وأنا أكثر من يرغب في الذهاب لكأس العالم مع الإمارات.

ويخلف بينتو (67 عاما) الصربي إيفان يوفانوفيتش الذي أقيل في أبريل الماضي بدون خوض أي مباراة حيث تعطلت خططه للتأهل لكأس العالم وكأس آسيا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت أفضل إنجازات بينتو حين قاد كوستاريكا للتأهل لدور الثمانية بكأس العالم 2014 بعد مسيرة رائعة حتى خسر بركلات الترجيح أمام هولندا. كما سبق له تدريب منتخبي كولومبيا وهندوراس، ولم تبلغ الإمارات نهائيات كأس العالم منذ نسخة 1990.

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وأضاف في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الإماراتي على الانترنت: التفاوض بدأ بعد كأس العالم في روسيا 2018 وتجدد قبل أربعة أشهر وسارت الأمور بشكل إيجابي حتى توقيع العقد.

وتابع: حللت العديد من مباريات المنتخبات العربية والآسيوية، كرة القدم لغة عالمية وليست معقدة وأنا واثق من التطوير، الإمارات دولة متطورة في كل المستويات ويجب أن تواكب كرة القدم هذا التميز. لدي الكثير من الملاحظات على المنتخب وأسعى لترك بصمة خاصة بي وتحسين الجوانب الخططية والعمل الجماعي.

وواصل بينتو الذي يعاونه المصري محمود فايز في الجهاز الفني "سمعت الكثير عن الضعف الدفاعي لكن الفريق يحتاج لتطور في كل الجوانب، وهذا سيتم في فترة الإعداد وأنا متحمس لبداية المشروع الجديد".

وتحتل الإمارات المركز الرابع بمجموعتها بالتصفيات المزدوجة خلف فيتنام وماليزيا وتايلاند بعد فوزين وخسارتين، واعترف بينتو بأن الموقف صعب في التصفيات.

وقال "الوضع ليس على ما يرام لكن لدينا التفاؤل والرغبة والحماس لجعل الفريق قويا بما يتناسب مع طموح محبيه، ونحن مستعدون لتقديم أفضل ما لدينا".