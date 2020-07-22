بالفيديو.. كاف: رحلة الأهلي في الأبطال مستمرة بفضل "القفاز الذهبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أشادت الحسابات الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بما قدمه حارس المرمى محمد الشناوي مع الأهلي خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.
ونشرت الحسابات الرسمية لـ "كاف"، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مُستعرضة تصديات محمد الشناوي، مُذيلة إياه بتعليق:"رحلة الأهلي مستمرة في دوري الأبطال حتى الآن بفضل هذا الرجل".
وشارك الشناوي مع الأهلي في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا في 10 مباريات بواقع 900 دقيقة لعب.
يُذكر أن النادي الأهلي قد تأهل لدور نصف النهائي من النسخة الجالية من دوري أبطال أفريقيا ليواجه نظيره الوداد المغربي.
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