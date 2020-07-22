في يوم التتويج.. ليفربول: الانتظار انتهى.. نحن الأبطال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بعد 30 عامًا من الانتظار استطاع ليفربول أن يحقق لقب الدوري الإنجليزي قبل سبع جولات من نهاية بريميرليج، حيث تفوق "الريدز" هذا الموسم على مانشستر سيتي والذي احتل المركز الثاني.

الموسم الماضي كان ليفربول قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب قبل الخسارة في النهاية بفارق نقطة، إلا أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز لم ينس وعده والذي قدمه للجماهير قبل خمس سنوات عندما أعلن بوضوح أنه يحتاج للوقت فقط وبعدها سيحقق الألقاب.

والآن ليفربول هو بطل الدوري الإنجليزي ليواصل "الريدز" حصد الألقاب مع كلوب سواء كانت محلية أو أوروبية وعالميًا أيضًا.

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ليفربول خلال عامي 2019 و2020 لم يفارق منصات التتويج بعد الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية، تلاها التتويج بالسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ عملاق الميرسيسايد.

أما في الموسم الحالي، فتوّج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الذي سيستلم الدرع مساء اليوم عندما يستقبل تشيلسي على ملعب "آنفيلد" في قمة الأسبوع الـ37 من بريميرليج.

ليفربول وقبل جولة من نهاية الدوري يتصدر الترتيب بـ93 نقطة، في المقابل يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 63 نقطة.