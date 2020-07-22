بالصور.. الأهلي يُجري المسحة الطبية الخامسة لفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
خضع لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي، للمسحة الطبية الخامسة للكشف عن فيروس كورونا.
وأجرى اللاعبون المسحة، قبل بداية المران الجماعي للفريق، الذي يقام اليوم الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز المقرر لها في السادس من أغسطس المقبل.
وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الخامسة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع بداية عودة التدريبات الجماعية.
وسبق وأجرى لاعبو الأهلي أربع مسحات طبية ، وجاءت نتائجها سلبية.
جدير بالذكر أن اتحاد الكرة، أعلن اليوم الأربعاء عن جدول مباريات الدوري وموعد القمة أمام الزمالك.(لمزيد من التفاضيل اضغط هنا)
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