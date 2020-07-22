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بالصور.. الأهلي يُجري المسحة الطبية الخامسة لفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

خضع لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي، للمسحة الطبية الخامسة للكشف عن فيروس .

وأجرى اللاعبون المسحة، قبل بداية المران الجماعي للفريق، الذي يقام اليوم الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز المقرر لها في السادس من أغسطس المقبل.

وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الخامسة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع بداية عودة التدريبات الجماعية.

وسبق وأجرى لاعبو الأهلي أربع مسحات طبية ، وجاءت نتائجها سلبية.

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جدير بالذكر أن اتحاد الكرة، أعلن اليوم الأربعاء عن جدول مباريات الدوري وموعد القمة أمام الزمالك.(لمزيد من التفاضيل اضغط هنا)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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