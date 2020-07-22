قبل مواجهة الزمالك الودية.. بيراميدز يعلن سلبية لاعبيه لمسحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
أعلن نادي بيراميدز، سلبية المسحة الأخير التي خضع لها اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الزمالك الودية ضمن استعدادات الناديين لاستئناف دوري WE المصري.
ومن المقرر أن يتم استئناف بطولة الدوري المصري في السادس من أغسطس المقبل. (طالع جدول المباريات)
وأكد بيراميدز تلقيه خطابًا من اتحاد الكرة يؤكد خلاله سلبية المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون والجهاز الفني للكشف عن فيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك.
ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع الزمالك في الخامسة مساء غد الخميس على ستاد برج العرب.
وسبق لبيراميدز أن خاض ودية بالقاهرة أمام مصر للمقاصة وانتهت بالتعادل ٢-٢ بينما خاض الزمالك ودية أمام سموحة وانتهت بفوزه بخماسية مقابل هدف.
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