طبية اتحاد الكرة لمصراوي: سلبية المسحة الطبية للاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

قال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، إن المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الزمالك أمس الثلاثاء جاءت سلبية.

وكان لاعبو الزمالك قد أجروا مسحة طبية يوم الثلاثاء بعد حالة من القلق أصابت الفريق عقب مباراة ودية أمام سموحة يوم الأحد الماضي.

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وظهرت حالتين في فريق سموحة عقب المباراة الودية أمام الزمالك وهو ما أثار حالة من القلق في الفريق الأبيض.

وقال سلطان من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء إن المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك جاءت سلبية بالكامل.

وتواصل الفرق التحضيرات لعودة النشاط الكروي مطلع أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.