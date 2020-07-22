بعد شهر.. اتحاد الكرة يكشف عن موعد وملعب قمة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، عن موعد قمة الأهلي والزمالك والتي ستقام في إطار مباريات الجولة الـ21 من مسابقة دوري we المصري موسم (2019 - 2020).

وبحسب ما جاء في جدول اتحاد الكرة، فإن القمة ستقام في 22 من أغسطس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب "استاد القاهرة الدولي".

وكانت لجنة المسابقات أعلنت عن مباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، على أن يتم تحديد باقي الجولات بعد تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مبارياته الأفريقية بالنسبة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

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ويشارك الأهلي والزمالك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث استطاع الثنائي سويًا الوصول للمربع الذهبي لمواجهة الوداد والرجاء المغربيين، في المقابل يلعب بيراميدز في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية ليواجه حوريا كوناكري الغيني في دور نصف النهائي.

ويتصدر الأهلي جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة مع امتلاكه مباراة مؤجلة ستقام أمام إنبي، في المقابل يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 31 نقطة مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين.

ومن المقرر أن يتم استئناف مسابقة دوري we المصري في السادس من أغسطس المقبل بعد توقف دام أكثر من خمس شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).