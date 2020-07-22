اتحاد الكرة يكشف عن جدول الدوري حتى الأسبوع الـ22.. والقمة بعد شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

وأكد اتحاد الكرة أن طلب ناديي المصري وطنطا بتغيير ملعبيهما، سيتم النظر فيهما في وقت لاحق بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجددا، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.

وكان نادي طنطا قد أرسل طلبا رسميا بذلك ، فيما اكتفى مسئولو المصري بطلب ذلك شفاهة حتى الآن.

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وأضاف حسام الزناتي أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية.

ويلتقي الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة، في الجولة الـ21 يوم 22 أغسطس، الساعة 9 مساءً.

وجاءت مواعيد المباريات المؤجلة، والأسابيع الـ19، و20، و21، و22 كالتالي: