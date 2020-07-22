بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي يلا شوت اليوم الاربعاء 2020-07-22 في الدوري الإنجليزي

مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر ، نحن على موعد الليلة مع مباراة من مباريات البريمرليج الرائعة والتي ستجمع ما بين ليفربول وتشيلسي في المباراة قبل الأخيرة من هذا الموسم الكروي ، حيث توج الريدز بشكل رسمي بطل الدوري لهذا العام بعد غياب دام 30 عام عن منصة التتويج ، ولكن استطاع المدير الفني الألماني أن يعيد أمجاد الريدز مرة أخرى إلى ساحة البطولات والتتويج في غضون موسمين ونصف.

بينما على الجانب الأخر نرى انه لا يوجد فرصة أمام تشيلسي سوى أداء مباراة تليق بأسم الفريق ويخرج منها بأفضل النتائج الممكنة في هذه الحالة الفوز هو الحل بالنسبة للبلوز .

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر

يدخل ليفربول مباراة اليوم وهو المتوج بطلًا للدوري

لهذا الموسم الكروي بعد الغياب الطويل الذي دام 30 عام عن التتويج ويتصدر الليفر الجدول برصيد 93 نقطة بينما يدخل البلوز المباراة وهو بالمركز الثالث برصيد 63 نقطة من 36 مواجهة حقق تشيلسي الفوز في 19 مباراة وتعادل في 6 مباراة وخسر في 11 مباراة.

التشكيلة المتوقعة لليفربول

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط للدفاع: ألكسندر أرنولد، جوميز، فيرجيل فان دايك وأندي روبيرتسون.

في خط للوسط: فابينيو، كيتا وفينالدوم.

في للهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو وساديو ماني.

التشكيلة المتوقعة لتشيلسي

في حراسة المرمى: كيبا

في للدفاع: سيزار أزبيليكويتا، كيرت زوما، جيمس وروديجير.

Advertisements

في للوسط: جورجينيو، كوفاسيتش، ألونسو

في للهجوم: ويليان، أوليفيه جيرو وكريستيان بوليسيتش.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأربعاء في إطار الجولة قبل الأخيرة من الدوري الانجليزي الممتاز على أرض أنفليد في الأوقات التالية.

الساعة 9:15 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة -مصر.

الساعة 10:15 حسب التوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة -السعودية.

وستنقل المباراة عبر القنوات التالية

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 2

beIN Sports 4K

Sport TV 1 Potugal

Canal + France

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وتشيلسي الساعة 10:15 مساءً بتوقيت السعودية والساعة 09:15 بتوقيت مصر وتنقل المباراة عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية ( القنوات الناقلة : بي ان سبورت HD2 )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )