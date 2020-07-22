ميلان يعلن غيابات مؤثرة في صفوفه خلال مواجهة أتالانتا القادمة

أعلن نادي ميلان ، عن افتقاده لجهود عدد من لاعبيه، خلال مواجهة أتالانتا المقبلة للفريق في منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي، الذي يحتل فيه الترتيب الخامس

برصيد 59 نقطة.وأكد النادي الإيطالي، عبر موقعه الرسمي، تعرض مدافعه المخضرم أليسيو رومانيولي لإصابة عضلية، أنهت موسمه حالياً مع الفريق بعد تأكد غيابه عن باقي مواجهات الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى غياب لاعب الوسط إسماعيل بن ناصر والجناح الأيسر ثيو هيرنانديز عن ملاقاة أتالانتا لتعرضهما إلى عقوبة الإيقاف.ويلاقي ميلان نظيره أتالانتا الجمعة المقبل على ملعب سان سيرو.