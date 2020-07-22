أعلن نادي ميلان ، عن افتقاده لجهود عدد من لاعبيه، خلال مواجهة أتالانتا المقبلة للفريق في منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي، الذي يحتل فيه الترتيب الخامسبرصيد 59 نقطة.
وأكد النادي الإيطالي، عبر موقعه الرسمي، تعرض مدافعه المخضرم أليسيو رومانيولي لإصابة عضلية، أنهت موسمه حالياً مع الفريق بعد تأكد غيابه عن باقي مواجهات الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى غياب لاعب الوسط إسماعيل بن ناصر والجناح الأيسر ثيو هيرنانديز عن ملاقاة أتالانتا لتعرضهما إلى عقوبة الإيقاف.
ويلاقي ميلان نظيره أتالانتا الجمعة المقبل على ملعب سان سيرو.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان يعلن غيابات مؤثرة في صفوفه خلال مواجهة أتالانتا القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.