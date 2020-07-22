الان يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسى بث مباشر اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 فى الدوري الانجليزي اون لاين يوتيوب بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر، يستضيف ملعب “الآنفيلد” مباراة قوية للغاية بين ليفربول وتشيلسي في ختام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في إطار الجولة 37 من منافسات البريميرليغ وذلك مساء اليوم الإربعاء 22 يوليو 2020، يستعد الريدز لمقابلة البلوز في مباراة لاتعني كثيراً بالنسبة لرجال المدرب الألماني يورجن كلوب حيث ان الليفر حسم لقب الدوري الإنجليزي مبكراً لصالح ويلعب ضد تشيلسي مباراة شكلية بالنسبة له.

موقع “الوفد” يواصل تقديم خدماته المميزة، حيث بإمكانكم مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم، قبل موعد انطلاقها بقليل من خلال بث مباشر متعدد الجولات، ومن المقرر إنطلاق المباراة بتمام الساعة

التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قنوات بي إن سبورت القطرية.

تعتبر مباراة البلوز مهمة للغاية ضد الريدز حيث ان تشيلسي يحتاج الى الثلاث نقاط من أجل ضمان المركز الثالث المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، حيث يوجد في رصيد تشيلسي 63 نقطة يأتي خلفه ليستر سيتي برصيد 62 نقطة في المركز الربع، ومن خلفه الشياطين الحمر برصيد 62 نقطة في المركز الخامس وفي حال فوز المان يونايتد اليوم قد يقفز للمركز الثالث اذا

تعثر البلوز امام الريدز.





تشيلسي يقدم عروض ممتازة مؤخراً بعد العودة من التوقف بسبب فايروس كورونا، حيث استطاع تشيلسي في نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي على المان يونايتد بنتيجة كبيرة بأداء رائع لرجال المدرب لامبارد والذي منحهم التأهل للنهائي أمام الجانرز في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

Advertisements

تنطلق مباراة تشيلسي وليفربول اليوم في مباريات الإسبوع السابع والثلاثون من مباريات الدوري الإنجليزي، وذلك في تمام الساعة 22:15 العاشرة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، بما يوافق الساعة 21:15 التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وذلك عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية.

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )