يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر yalla shoot كورة ستار الاسطورة ماتش ليفربول اليوم ضد تشيلسي بدون تقطيع البريميرليج

يحل تشيلسي ضيفًا ثقيلاً على ملعب آنفيلد، ليواجه البطل ليفربول، مساء يوم الأربعاء 22 يوليو، في ختام الجولة السابعة والثلاثون وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويتطلع ليفربول إلى تصحيح المسار واستعادة هيبته، التي فقدها في أخر جولتين من تعادل وهزيمة ليحزن عشاقه، وهذا يدفع الفريق إلى دخول المباراة بكل قوة من أجل محاولة تحقيق الفوز لإسعاد جماهير الريدز، وإنهاء الموسم بشكل يليق بالبطل.

ويحتل الليفر المركز الأول برصيد 93 نقطة، بعد الهزيمة التي تلقاها من

آرسنال بهدفين لهدف في الجولة الماضية من المسابقة.

في المقابل، يدخل تشيلسي الملقب بــ “البلوز” المباراة ومعنوياته مرتفعة، بعدما نجح في الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد بثلاثية لهدف، ليقابل آرسنال في النهائي.

ويحاول البلوز أن يحقق الفوز على البطل ليعزز نقاط الفريق الذي يريد أن يحتفظ بمركزة ويوسع الفارق بينه وبين ليستر الرابع واليونايتد الخامس بنفس الرصيد 62

نقطة، ليضمن له مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتواجد تشيلسي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، إثر تفوقه في الجولة الماضية على نوريتش سيتي بهدف دون رد.

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سيفتقد ليفربول المدافع جيول ماتيب، وجوردان هندرسون بسبب إصابة الأول في الكاحل والأخر في الركبة، ومن المتوقع أن يعود ميلنر في هذه المواجهة، فيما تشيلسي يغيب عنه نجولو كانتي بيلي جيلمور للإصابة.

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بدون تقطيع بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بدون تقطيع بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بدون تقطيع بث مباشر ( اضغط هنا )