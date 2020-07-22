بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم 2020/7/22 الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لخوض مباراة قوية ومرتقبة أمام نظيره تشيلسي، عندما يحل الريدز ضيفاً على البلوز بملعب آنفيلد مساء اليوم الأربعاء 22 يوليو، في إطار فعاليات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري 2019/2020.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم، والمقرر إنطلاق صافرة بدايتها في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، أي العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على الهواء حصرياً عبر قناة بي إن سبورت HD10 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

حصدت كتيبة المدرب يورجن كلوب لقب البريميرليج مبكراً هذا الموسم، بتواجدهم في قمة جدول ترتيب المسابقة برصيد

93 نقطة، حصدهم الفريق من الفوز في ثلاثون مباراة، وتعادلوا في ثلاثة وخسروا مثلهم.

وخسر ليفربول في الجولة الماضية على يد آرسنال بهدفين لهدف وحيد، وهو ما ينذر بتراجع أداء الفريق مؤخراً وخاصةً بعد حسمه اللقب مبكراً، وتلقى أيضاً هزيمة من مانشستر سيتي برباعية، وسقط في فخ التعادل مع بيرنلي بهدف لمثله، وجائت هذه النتائج المخيبة لجماهير الريدز في مدة متقاربة.

أما تشيلسي فهو يحتل حالياً المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقطة، جمعهم من الفوز

Advertisements

في تسعة عشرة مباراة وتعادل في ستة وخسر في إحدى عشرة.

آخر مباراة خاضها البلوز في الدوري كأنت ضد نوريتش سيتي، وتمكن الفريق الأزرق من الفوز بهدف دون رد، ويحاول الفريق الخروج من أمام حامل اللقب بنتيجة إيجابية تلقيق بحجمه لمصالحة جماهيره.

لعب تشيلسي مباراة كبيرة أمام اليونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وظهر خلالها بصورة مميزة جداً، حيث فاز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز مقعده في الدور النهائي ويضرب موعداً مع آرسنال الذي هزم السيتي 2-0 في نصف النهائي.

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )