تشكيل أهلي جدة لمواجهة أحد وديًا

أعلن الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفنى لفريق أهلي جدة، تشكيل الفريق لمواجهة أحد وديًا، استعدادًا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. سلمان للمحترفين. ويدخل فريق أهلي جدة المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : محمد العويس. Advertisements خط الدفاع : عبدالله الحسون، محمد خبراني، معتز هوساوي، لوكاس ليما. خط الوسط : علي الأسمري، يوسف الحربي، الفيس ساريتش، ماركو مارين، عبدالرحمن غريب. خط الهجوم : عمر السومة.

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