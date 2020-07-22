مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر

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مباراة ليفربول وتشيلسي تأتي ضمن الجولة السابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيحظى ليفربول بمساندة من جمهور الغريم مانشستر يونايتد في موقف نادر جدا، لأن فوز رجال المدرب الألماني يورغن كلوب على فريق المدرب فرانك لامبارد سيمنح "الشياطين الحمر" فرصة الصعود من المركز الخامس إلى الثالث قبل مرحلة على ختام الموسم، لاسيما بعد الخسارة التي تلقاها ليستر سيتي

الرابع الأحد أمام توتنهام صفر-3.

ويمني تشيلسي النفس في الاستفادة من هامشية المباراة بالنسبة لليفربول الذي فقد الأمل في الوصول إلى النقطة 100 ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر سيتي في موسم 2017-2018، بعدما تجمد رصيده عند 93 قبل مباراتين على ختام الموسم بخسارته في المرحلة الماضية أمام مضيفه أرسنال 1-2.

لكن فريق كلوب لن يسهل الأمور على ضيفه اللندني، لاسيما بعد أن ودّع مسابقة كأس

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إنكلترا من دورها الخامس بخسارته أمام الأخير صفر-2 في آذار/مارس قبل أيام معدودة على تعليق الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد

كما أن زملاء المصري محمد صلاح سيتسلمون كأس الدوري ويحتفلون باللقب مما يدفعهم لتحقيق نتيجة إيجابية في آخر مباراة على أرضهم هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي سيكون اليوم الأربعاء 22:15 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2.

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )