مدرب منتخب الإمارات : هدفي التأهل إلى نهائيات مونديال 2022

أعرب خورخي لويس بينتو المدير الفني الجديد للمنتخب الإماراتي، عن سعادته بتوليه المهمة الفنية للإمارات بفترة تعاقد تمتد إلى موسمين.
وأكد المدير الفني خلال المؤتمر الذي أقامه الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء لتقديمه رسمياً، أنه جاء من أجل هدف أساسي
وأضاف قائلاً، أن تولي قيادة منتخب الإمارات بمثابة تحدي جديد له، وأنه سيجمع المزيد من المعلومات عن المنتخب ونقاط الضعف لمعالجة كافة الجوانب السلبية، والاقتراب أكثر من اللاعبين.
وأكد المدير الفني الكولومبي، أن الجهاز الفني بالكامل سيقيم في الإمارات إقامة كاملة من أجل التفرغ للمهمة الفنية، مشيداً بدور لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة على تذليل كافة الصعوبات.
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