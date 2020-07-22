سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام في البريميرليج

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد، بقيادة النرويجي أولي سولشاير المدير الفني، تشكيل فريقه، لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كما يلي: في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا خط الدفاع: فوسو مينساه - هاري Advertisements ماجواير - ليندولف - ويليامز ماجواير - ليندولف - ويليامز خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز خط الهجوم: جرينوود - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 62 نقطة، فيما يحتل وست هام يونايتد المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.

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