نتيجة مباراة النصر والفتح في تحضيرات عودة الدوري السعودي

ينتظر عشاق النصر نتيجة مباراة فريقهم أمام الفتح في تحضيرات عودة الدوري السعودي، والمقرر لها مساء اليوم الاربعاء 22-7-2020 على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بنادي النصر.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، في درجة حرارة مرتفعة قد تصل إلى 42 درجة مئوية.

وتُعد ودية الفتح هي الثانية بالنسبة لفريق النصر منذ بداية فترة التحضيرات لعودة الدوري السعودي، بعد تجمد النشاط لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

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ولعب النصر مباراته الودية الأولى أمام الشعلة يوم الخميس 16 يوليو الجاري، وانتهت بفوزه بهدف دون رد أحرزه “يحيى الشهري” ولم تُبث المباراة على أي قناة رياضية، وبالكاد تعرف الجمهور على التشكيلة الأساسية وصاحب هدف المباراة.

وستتبقى للنصر مباراتين وديتين أمام الرائد والدرعية يومي 28 و29 يوليو، في ختام تحضيراته لعودة الدوري السعودي، حيث سيواجه الهلال في ديربي الرياض فور استئناف المسابقة يوم 4 أغسطس المقبل.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

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