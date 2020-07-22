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نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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ينتظر عشاق الدوري الانجليزي نتيجة مباراة وتشيلسي في قمة مباريات اليوم الاربعاء  يوليو 2020، فى اطار منافسات الجولة الـ 37، من البريميرليج.

تنقل مباراة “ليفربول وتشيلسي” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما قناة سكاي سبورت بريميرليج البريطانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت ، على ملعب “آنفيلد روود” بمدينة ليفربول.

تعتبر هذه المباراة في غاية الأهمية لفريق “” الذي يسعى إلى حجز مقعد في الموسم المُقبل، حيث يواجه منافسة شرسة من “ليستر سيتي ومانشستر يونايتد”.

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ويحتل البلوز المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن اصاحب المركزين الرابع والخامس “ليستر سيتي ومانشستر يونايتد”، حيث يتساوى الفريقين في عدد النقاط بـ 62 نقطة لكل منهما.

في المقابل سيسعى بطل الدوري الانجليزي “ليفربول” إلى تحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى البريميرليج بالجولة الـ6، قد انتهي بفوز ليفربول بنتيجة 2-1 على ملعب “ستامفورد بريدج”، سجل هدفي الريدز (فابينيو – فيرمينيو)، وسجل لتشيلسي لاعب الوسط الفرنسي (نجولو كانتي).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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