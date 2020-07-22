نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي

ينتظر عشاق الدوري الانجليزي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي في قمة مباريات اليوم الاربعاء يوليو 2020، فى اطار منافسات الجولة الـ 37، من البريميرليج.

تنقل مباراة “ليفربول وتشيلسي” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما قناة سكاي سبورت بريميرليج البريطانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب “آنفيلد روود” بمدينة ليفربول.

تعتبر هذه المباراة في غاية الأهمية لفريق “تشيلسي” الذي يسعى إلى حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل، حيث يواجه منافسة شرسة من “ليستر سيتي ومانشستر يونايتد”.

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ويحتل البلوز المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن اصاحب المركزين الرابع والخامس “ليستر سيتي ومانشستر يونايتد”، حيث يتساوى الفريقين في عدد النقاط بـ 62 نقطة لكل منهما.

في المقابل سيسعى بطل الدوري الانجليزي “ليفربول” إلى تحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى البريميرليج بالجولة الـ6، قد انتهي بفوز ليفربول بنتيجة 2-1 على ملعب “ستامفورد بريدج”، سجل هدفي الريدز (فابينيو – فيرمينيو)، وسجل لتشيلسي لاعب الوسط الفرنسي (نجولو كانتي).

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