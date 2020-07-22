عاجل | تشكيلة الهلال الأساسية أمام الفيحاء “عودة جيوفينكو وجوميز”

أعلن المدير الفني الروماني “رازفان لوشيسكو” تشكيلة الهلال الأساسية أمام الفيحاء، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الاربعاء، ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدوري السعودي للمحترفين.
شهدت تشكيلة الهلال تواجد الثنائي الذي صنع إنجاز الفريق في نهائي دوري أبطال آسيا العام الماضي “سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي جوميز” في الخط الأمامي للفريق.
ولم يلعب جيوفينكو وجوميز منذ البداية في المباريات التحضيرية السابقة للهلال، لكن مع اقتراب انتهاء المرحلة التحضيرية لعودة الدوري السعودي المُجمد منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، قرر رازفان لوشيسكو الاعتماد على معظم عناصره الأساسية وليس فقط جيوفينكو وجوميز.
ويستعد الهلال لملاقاة النصر في الجولة القادمة من الدوري السعودي للمحترفين مطلع شهر أغسطس، والفوز في ديربي الرياض سيعني بالضرورة الاقتراب من تحقيق اللقب هذا الموسم.
والتالي تشكيلة الهلال الأساسية أمام الفيحاء
نواف الغامدي
ياسر الشهراني – محمد جحفلي – علي البليهي – محمد البريك
جوستافو كويلار – محمد كنو
سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – سيباستيان جيوفينكو
بافيتيمبي جوميز
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