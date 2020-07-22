نتيجة مباراة أهلي جدة وأحد في تحضيرات عودة الدوري السعودي

ينتظر عشاق أهلي جدة نتيجة مباراة فريقهم أمام أحد، المقرر إقامتها مساء اليوم الاربعاء 22-7-2020 على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن تحضيرات عودة الدوري السعودي للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة، 16:45 بتوقيت جرينيتش، في درجة حرارة مرتفعة قد تصل إلى 33 درجة مئوية.

وخاض الأهلي أكثر من مباراة تجريبية قبل استضافة الحزم يوم 4 أغسطس المقبل، لحساب الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

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وبدأ الأهلي تحضيراته يوم الاربعاء 15 يوليو الماضي بمواجهة جدة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وانتهت بالتعادل 1/1، وكان الأهلي السباق في التسجيل بهدف أحرزه النجم السوري عمر السومة عند الدقيقة 39، وعدل النتيجة إسماعيل عمر أحمد في الدقيقة 54.

ولعب أهلي جدة ثاني مبارياته التجريبية أمام نادي العين السعودي، وانتهى كذلك بالتعادل الإيجابي 1/1، وافتتح الأهلي النتيجة في الدقيقة السابعة بواسطة عبد الله حسون ترمين، وعدل للعين اللاعب محمد فؤاد عبد الحميد في الدقيقة 74.

وبعد مباراته أمام أحد اليوم الاربعاء، ستتبقى مباراة ودية واحدة للأهلي قبل استئناف الدوري السعودي ستجمعه بنادي الوحدة يون الاثنين 27 يوليو.